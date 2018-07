El cabreo de Casillas en Twitter con el árbitro tras el primer gol de Francia

Francia se ha adelantado a Croacia en la final del Mundial 2018 de Rusia con un gol en propia puerta de Mandzukic.

Un gol que ha llegado tras una falta que no era falta y que puso en juego Griezmann, provocando el tanto en propia puerta croata.

En otro tiempo, habría sido una jugada polémica más, pero muchos se han preguntado por qué el árbitro no ha usado la tecnología del videoarbitraje (VAR).

Entre ellos, el portero Iker Casillas, quien ha hecho la siguiente reflexión en Twitter, bastante molesto por lo sucedido: "Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezmann. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada".