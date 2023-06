Bolaños se abre Twitter y echa la puerta abajo con su primer mensaje: no deja indiferente a nadie

Con las elecciones generales del próximo 23 de julio a la vuelta de la esquina, los partidos políticos se encuentran en plena campaña para conseguir movilizar a sus votantes de cara a lograr los escaños suficientes para conformar el próximo gobierno.

El PSOE ha activado toda su maquinaria y está apurando todas sus opciones para darle la vuelta a una carrera en la que parte con desventaja respecto al PP, tal y como muestran las diferentes encuestas.

A las continuas entrevistas de Pedro Sánchez en los programas de radio y televisión más seguidos se ha sumado la llegada a Twitter de uno de los principales rostros del actual Ejecutivo, Félix Bolaños.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las cortes y Memoria democrática se ha abierto una cuenta en la red social del pajarito y ya con su primer tuit no ha dejado indiferente a nadie. "Hola, hoy empiezo en Twitter", ha escrito, antes de acordarse del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Sé que voy tarde, pero más tarde van los que llaman 'divorcio duro' a la violencia machista", ha añadido.

Esta afirmación de Bolaños se produce después de la entrevista que concedió este lunes Feijóo a la Cadena Ser. Ahí, al ser preguntado por los pactos entre PP y Vox, Feijóo trató de justificarlos, así como la falta de referencias a la violencia machista en los documentos programáticos.

"La violencia machista es una obviedad, y lo obvio no debe llamarnos la atención de que no esté en los textos. No hay una línea que niegue la existencia de la violencia machista", sentenció.

Entonces tuvo que opinar de Carlos Flores, el que fuera candidato de Vox a la Generalitat Valenciana, condenado por violencia machista contra su exmujer. Su respuesta indignó hasta el punto de que muchos no dieron crédito que lo dijera el líder del PP.

"Hace 20 años, es verdad. Es un catedrático de Derecho Constitucional, es verdad. Ha cumplido la sanción, es verdad. Se ha producido hace 20 años, es verdad. Tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer", sentenció.