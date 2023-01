2023, un año de campaña electoral en bucle

Y es que en la España fragmentada y multipartidista, la disyuntiva ya no es PSOE o PP. O Sánchez o Feijóo. La decisión está entre suma de izquierdas o gobierno de coalición PP-Vox. Claro que las muletas de ambos tampoco llegan en su mejor momento. Podemos también retrocede en las encuestas y tiene la amenaza de Yolanda Díaz en ciernes. Diferentes politólogos y analistas lo tienen claro: “ir separados sería una escabechina”. La posibilidad de que la actual ministra de Trabajo confronte con Irene Montero e Ione Belarra por el mismo espacio político podría arruinar las aspiraciones de gobernar de la izquierda. Y todo porque el sistema electoral castiga a los partidos que no superan el 12-15% de los votos. Por ejemplo, Más País ya privó a Unidas Podemos de cuatro escaños más en los últimos comicios. Aunque Podemos y Sumar estén condenados a entenderse, las inflamadas críticas de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz y la indecisión de la vicepresidenta han hecho evidente que el acuerdo no será sencillo. La gallega no quiere lastres ni imposiciones a la hora de intentar el asalto electoral, mientras que Podemos lucha por la supervivencia de la marca y por obtener puestos destacados en las listas que puedan configurarse juntos. Y si en algo es experta la izquierda es en dividirse.