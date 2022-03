Echenique muestra su asombro en Twitter al ver este fragmento de 'Más Vale Tarde'

Un programa del pasado martes, momento en el que Pedro Sánchez todavía no había anunciado —lo hizo el miércoles— que finalmente España sí mandará armas a Ucrania para defenderse de la invasión rusa .

″¿No crees que Unidas Podemos puede condicionar en exceso la actuación de Pedro Sánchez?”, quiso saber Pardo. “Aparentemente no, pero vamos eso seguro que alguien de UP y del Gobierno te lo puede contestar perfectamente bien y no yo, que vengo a analizar cuál es la situación en Ucrania a partir del orden internacional y el papel que puede jugar España desde el punto de vista de Exteriores y Defensa que, insisto, está siendo un papel correcto y acertado como ha sido en otras”, señaló el experto.