El canciller de Austria define su reunión con Putin como "muy directa, franca y dura"

Un cara a cara sin imágenes

Mientras que el mandatario austríaco ha ofrecido dos ruedas de prensa tras encontrarse con Putin, en las primeras horas tras el encuentro no ha habido ninguna reacción del Kremlin. Del cara a cara a puerta cerrada sin ayudantes no se han difundido fotografías —por petición del Gobierno austríaco— y el Kremlin ha anucniado que no publicaría ningún comunicado sobre la conversación, que se ha producido en ruso con traductores.