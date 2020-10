Fernando Simón deja caer su opinión sobre los bares: lo dice todo con unas resignadas palabras

Fernando Simón no ha podido ser más claro. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha comparecido como cada jueves para informar de los datos del coronavirus en España.

El virólogo ha expresado su opinión de forma tajante y ha comentado que preferiría que no se cerrasen las universidades o los colegios por la pandemia pero sí entiende que haya que tomar este tipo de medidas si la incidencia del virus es importante.

“La universidad es uno de los mayores bienes que tenemos, debemos intentar que no tenga efectos negativos por la transmisión. Sí que me gustaría que cerrar las universidades fuera acompañado del cierre de los bares, pero... bueno”, ha señalado el virólogo al ser preguntado sobre el cierre de la Universidad de Granada. Un cierre que no ha ido acompañado con la clausura de bares.

Simón ha recalcado que en este caso, como lo que ocurre con la cultura y los eventos culturales, las universidades y centros escolares están aplicando medidas de prevención de riesgos “muy importantes” y “muy bien implementadas”, manteniendo en general las distancias de seguridad a las entradas y las salidas y utilizando medidas de higiene en las aulas, entre otras.

De esta forma, aunque “es cierto que no se reduce el riesgo a cero” las personas no están expuestas a un riesgo superior al de la transmisión poblacional que haya.

Simón ha comentado que una vez que los estudiantes salen de la universidad sí existe el riesgo de que vayan a una plaza o a un bar y se pierda ese control.

“Creo que no debemos penalizar al evento que lo hace bien por el riesgo añadido que puede haber antes o después, no debemos caer en esa trampa pero es cierto y entiendo que en algunos casos para evitar una situación, se sobreactúa”, ha incidido.

Simón ha dicho que él preferiría que eso no pasara pero ha insistido en que puede entender que ese tipo de situaciones a veces es inevitable que se tomen.