Gorbachov fue víctima de una "denigración latente" en la Rusia de Putin

El origen de la imagen negativa de Mijaíl Gorbachov en Rusia es la caída de la URSS. Si nos fijamos en las encuestas hasta la década de 2010 —ya que no hay encuestas en la Rusia actual— sus antiguos súbditos no le daban ningún mérito a Gorbachov por las reformas democráticas que inició, ni por unas reformas económicas que, por otra parte, no tuvieron éxito.

Yo hablaría más bien de una denigración latente por parte del actual gobierno ruso. Se trata de la instrumentalización de la imagen de Gorbachov como un hombre débil que cedió ante Occidente y permitió el fin de la URSS, lo que obviamente es una manipulación a posteriori. Pero no hay una hostilidad absoluta por parte del régimen, sobre todo porque sus posiciones recientes no han sido occidentalistas: estuvo a favor de la anexión de Crimea y ha sido crítico con la OTAN y con Estados Unidos , por ejemplo.

Para mí, si analizamos el expediente de Gorbachov a la luz de 2022, su mayor fracaso no es tanto haber sido incapaz de establecer una socialdemocracia, sino más bien la falta de trabajo con la memoria histórica. Aunque tuvo oportunidades, no llevó a cabo una política que implicara a la sociedad en un retorno crítico al comunismo en su dimensión represiva y violenta, tanto interna como externa. El trabajo de la memoria histórica no se hizo, no se encontró una forma de digerir el pasado comunista ruso sin atascarse en las viejas representaciones e ideologías.