José Sacristán solo usa un adjetivo (y es tremendo) para definir a Carlos III

El actor ha reconocido que no acabó saturado, incluso ha confesado que “hay algo ahí” que le gusta, ya que “no eran ni uno ni dos, era muchísima gente” organizada para que todo saliera perfecto.

Pero para valorarlo, Sacristán lo ha hecho dando su opinión de Carlos III: “Al margen de la opinión que me merece Carlos III, que me parece un tontolaba, me admira cómo han organizado todo, tanta gente, tantos soldados, tantos cañones”.