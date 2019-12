La confesión sexual de Susi Caramelo que ha dejado con esta cara a un actor de 'La casa de Papel'

Susi Caramelo se ha convertido en una de las sensaciones televisivas del año con sus locos reportajes en Las que faltaban.

La cómica cuenta sus apariciones en el espacio televisivo de Movistar + por miles de visitas y sus comentarios han enamorado a miles de personas.

En su último reportaje, Caramelo ha acudido a un evento de Vanity Fair para reconocer a Antonio Banderas como uno de los hombres del año.

En ese evento, la reportera ha coincidido con Isabel Preysler, con Raúl Arévalo y con un sinfín de famosos. Pero el momento más comentado lo ha vivido con Pedro Alonso Ochoro, conocido por su papel de Berlín en La Casa de Papel.

“Yo a ti te tengo más calado”, le ha empezado diciendo Ochoro: ”¿Tú quién eres?”, ha querido saber el actor.

″¿Sabes que yo estaba enamoradísima de ti de pequeña?”, ha comentado la reportera, que ha explicado que le encantó la película Alma gitana. Después de eso, Caramelo ha dejado una sorprendente confesión sexual: “Estabas buenísimo, me tenías to loca. Yo me masturbaba pensando en ti de niña. Lo hacía contigo y con David Summers de Los Hombres G”.