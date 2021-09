Un 'show': las frases que dejan en evidencia a las parejas de 'La Última Tentación'

Las presentaciones, sin desperdicio

Comienzan las presentaciones de las parejas, por si hay algún seguidor despistado del programa que todavía no conoce a quiénes la armaron en villas y hogueras.

Lucía e Isaac ‘Lobo’ (LIDLT 3)

Van a enfrentarse a una ‘prueba de amor’ porque ya llevan dos meses juntos. “A Marina la decisión [de que sean pareja] no le sentó muy bien”, dice Lucía. Hay que analizar a fondo la frase para entenderla: a Marina no le debió gustar mucho que el chico que estaba llamado a ser su novio acabara liado con su amiga, un affaire que comenzó a sus espaldas. A toro pasado, Lucía lo aclara: “Amiga, amiga, ni ella era de mí ni yo de ella” y eso que luego dice que el programa le trae recuerdos de “infidelidad, traición, decepción...”, pero seguramente solo en lo que a Manuel, su exnovio, respecta .

Como Lucía no ha tenido unas palabras para Manuel, Isaac —que ha vuelto “para gozarla y para divertirse”— tiene ese gesto de deferencia una vez que está en la villa en la que vivió el Jesulín de Urique de Puerto Real: “Me acuerdo de la carita del pobre Manuel” (el mismo por el que a su novia Lucía le podrían haber llegado a trasplantar la glándula lacrimal).

Andrea y Roberto (LIDLT 1 y 2)

Andrea entra “muy enamorada de Roberto”, los ocho meses que llevan juntos les han cundido. Él espera “que no le falle” porque la quiere “muchísimo”. Una frase que subraya... Entró en la primera edición de LIDLT con su novio Ismael, al que le dijo que no tenía ningún motivo para desconfiar de ella, terminó el programa con el tentador Óscar, volvió al reality y conoció a Cristian, pero “no salió bien”.

Fani y Christofer (LIDLT 1)

Ay, Fani y Christofer. La noche y el día. Llevan nueve años juntos —con una ruptura de por medio—. Para él, “el momento más duro” fue cuando gritó ”¡Estefaníiiiiiiiia!”, “se me rompió algo dentro” (además de las cuerdas vocales). Quiere “quitarse esa espinita”, pero “no estaría dispuesto a darle una tercera oportunidad”.

Ese ultimátum tampoco es que le quite el sueño a Fani, que “tiene muy buenos recuerdos de LIDLT, de lo bien que lo pasó, aunque el peor recuerdo fue la hoguera, cuando Rubén —el tentador— dijo que se iba solo”. Y todo esto lo cuenta con... Christofer delante. Ya no hay quien reste validez al dicho de que los polos opuestos se atraen.

Mayka y Alejandro (LIDLT 2)

Llevan tres meses juntos y él debuta en el programa. Una de las cosas que le conquistó de ella es la poca importancia que da a la imagen (por cierto, se conocieron en una fiesta de influencers). Alejandro vio su paso por LIDLT, cuando entró con Pablo, al que tuvo que arropar la audiencia (alguien debía darle consuelo), pero confía en ella “al 100%”. “Fue una experiencia bonita porque lo pasé bien, pero es dura”, dice ella. (No, Mayka, duro fue para Rosito , que no podrá volver NUNCA ).

Patri y Lester (LIDLT 2)

La entrada de Lester ha llegado con zasca a su ex, Marta Peñate. Entra con Patri, por la que siente “un amor increíble”: “Es lo mejor que ha pasado por mi vida”. Eso sí, mientras Patri le dedica unas bonitas palabras a su lado, él mira perdido y de frente a la cámara, como el que intenta dar caza a ese mosquito que se planta en la pantalla de la tele. Así que la frase que luego pronuncia Patri, “no quiero perder a Lester por un desliz”, bien se puede atribuir a un pensamiento dicho en voz alta o a una llamada de atención.

Minutos dramáticos

Todos coinciden. “Lo que vives aquí no lo vives en la vida real”. Algo así como las gloriosas fiestas de los extinguidos concursantes de Mujeres y Hombres y Viceversa en La posada de las ánimas: noches eternas en la discoteca madrileña y Nagore Robles con una confidencia en el siguiente programa. Tampoco ha cambiado tanto la cosa...

Primeros momentos de cachondeo

Fani y Andrea entran cogidas de la mano a la villa. Aún hay un hilo de esperanza, ninguna alarma suena en ese momento. O no... “No puedo decir que no me va a volver a pasar, porque la primera vez vine y estaba muy segura”, Fani dixit.