Algo nuevo se cuece entre Valladolid y la Universidad Pontificia Comillas

Estudiantes en una de las aulas de INEA, el campus de la Universidad de Comillas en Valladolid.

En pocas semanas, miles de adolescentes y jóvenes se enfrentarán a uno de los momentos más importantes de su vida: elegir cuál será su futuro, decidir el grado que van a estudiar y seleccionar la mejor universidad para ello. Una encrucijada nada sencilla, pues en España se ofertan más de 3.000 grados en casi un centenar de universidades.

Entre esas universidades se encuentra la Pontificia Comillas, una prestigiosa institución educativa con una propuesta educativa en continuo crecimiento y adaptación para el futuro, que ha convertido su campus de Valladolid, INEA, en bandera de esta filosofía.

Por eso, en el curso 2026-2027, INEA estrena dos nuevos grados que refuerzan su apuesta por la búsqueda de la interdisciplinariedad entre las áreas de conocimiento, así como la colaboración y sinergia entre sus facultades y escuelas. "INEA representa la excelencia académica aplicada al sector agroindustrial, con una oferta única que une tecnología, sostenibilidad y empleabilidad real", aseguran desde la universidad.

Los nuevos grados...

Estos son los dos nuevos grados que INEA oferta para el curso 2026-2027:

1. Doble Grado en ADE (Comillas ICADE) + Ingeniería Agrícola y Agroambiental (Comillas INEA)

Esta doble titulación integra la formación empresarial con la ingeniería agraria, formando profesionales para dirigir organizaciones en cadenas de valor agroalimentarias con visión estratégica, digital y sostenible. El programa combina el Grado de Administración y Dirección de Empresas (E-2) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de Comillas ICADE, con el grado en Ingeniería Agrícola y Ambiental, de Comillas INEA, obteniendo competencias en dirección, finanzas, marketing y análisis de datos con conocimientos técnicos en producción agraria y tecnologías agroindustriales.

Los egresados podrán asumir puestos de dirección en empresas agroalimentarias, cooperativas, consultorías y organizaciones internacionales, liderando procesos de innovación y sostenibilidad. La metodología incluye estudios de caso, simulaciones, proyectos de consultoría y formación práctica en entornos reales.

2. Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales con Itinerario en Industria Agroalimentaria (Comillas ICAI + Comillas INEA)

Este es el grado en Tecnologías Industriales de Comillas ICAI con un nuevo itinerario en Industria Agroalimentaria. Los estudiantes, que cursarán sus estudios en el Campus Comillas Valladolid, adquirirán una sólida base en ingeniería industrial incorporando una especialización en tecnologías y procesos agroalimentarios, calidad y seguridad alimentaria, automatización y economía circular. Todo ello con foco en la sostenibilidad energética de la industria alimentaria.

El perfil profesional se orienta a empresas agroalimentarias, ingenierías, consultorías tecnológicas y áreas de sostenibilidad. La metodología está basada en aprendizaje activo, uso intensivo de laboratorios, simulación y proyectos vinculados a retos reales del sector.

Doble experiencia, doble oportunidad

Con estos dos nuevos grados el aval de Comillas ICADE e ICAI, INEA se convierte en motor académico para impulsar el futuro del sector agroindustrial. Estos son los pilares de su éxito:

Aval Comillas-ICAI/ICADE como sello de garantía

INEA es más que una escuela de ingeniería local, es un centro universitario con el aval de Comillas.

El eje Valladolid–Madrid: doble experiencia y doble oportunidad

Estos grados ofrecen una doble experiencia de vida universitaria porque, aunque se cursan íntegramente en Valladolid, habrá estancias en Madrid de forma puntual para potenciar la proyección profesional.

Empleabilidad total: el puente directo a la industria 4.0

Los egresados de estos grados serán perfiles técnicos necesarios para la industria, combinando innovación y propósito: la ingeniería se convierte en empleo.

Innovación y futuro del agro: cambiar el lenguaje

Se moderniza la narrativa del sector agroalimentario, sustituyendo términos tradicionales por otros que proyecten futuro y tecnología: agrotech, foodtech, bioeconomía e industria alimentaria 4.0.

Laboratorio de INEA, el campus de la Universidad de Comillas en Valladolid. universidad pontificia comillas

Experiencia y acompañamiento: tranquilidad para las familias

Se busca superar la barrera emocional de las familias mediante un discurso de confianza y seguridad. Se destaca el acompañamiento, la acogida y la cercanía de la experiencia Comillas.

INEA como ecosistema de innovación aplicada

Este campus no solo ofrece grados, sino también un ecosistema de formación aplicada más allá del aula, con laboratorios, proyectos con empresas y aprendizaje dentro de la industria.