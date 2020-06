Me enamoré del hijo de mi casera y estamos pasando juntos el confinamiento

A veces hay tensión en la casa, no solo entre Julien y yo. Al estar prohibido salir a la calle, básicamente somos seis personas que no podemos despegarnos y cada vez es más difícil tomarse un respiro o tener algo de privacidad. A veces, desde mi dormitorio de arriba, puedo oír cómo discuten a gritos, como me podría pasar a mí con mi madre. Me quedo en silencio y me siento como una niña en casa de unos amigos que han empezado a discutir con sus padres. A veces también siento que soy una carga para ellos. Y luego están las preguntas sobre Estados Unidos.