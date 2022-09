Nadal no da puntada sin hilo: un detalle en sus zapatillas lo dice absolutamente todo

Rafa Nadal sigue sin perder un partido de Grand Slam esta temporada. El tenista balear ha remontado un 2-6 y 2-4 para tumbar al italiano Fabio Fognini (6-4, 6-2 y 6-1) y citarse en la tercera ronda del US Open con el francés Richard Gasquet.

“Al principio pensé que me había roto la nariz, hacía mucho daño. Parece que no está rota, aunque no estoy seguro. Se está hinchando, pero es solo un golpe”, afirmó en la rueda de prensa posterior al encuentro.