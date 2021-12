La Navidad no es feliz para todos. Así puedes ayudar a las personas en duelo

El hecho de que un ser querido ya no esté con nosotros no significa que una persona en duelo no piense en él todo el tiempo. Recordar y valorar las experiencias pasadas con un ser querido que ha fallecido puede ser de gran ayuda.

“Un recuerdo de la infancia puede sacarle una sonrisa a cualquiera: ”‘¿Te acuerdas de las Navidades en las que te regalaron esa bicicleta?’. También podéis comentar algo que os recuerde a él o ella: ‘Si estuviera aquí ahora, se comería todo el puré de patatas’, o ‘Echo de menos la salsa de la abuela’”, propone la escritora Barbara Legere.

Comentarios como estos que validan la pérdida y muestran interés pueden ayudar a reconfortar a una persona en duelo.