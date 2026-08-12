Eurovisión se blinda ante un posible triunfo de Israel: los países inmersos en un conflicto no podrán organizar el festival

Eurovisión da su primer paso para hacer frente a la profunda crisis reputacional que arrastra desde hace más de dos años por permitir la participación de Israel en el festival. La Unión Europea de Radiodifusión (UER), ente organizador del certamen, ha publicado este miércoles las reglas generales para la próxima edición del concurso, que tendrá lugar en Bulgaria en mayo de 2027. Entre las novedades del reglamento, además de elevar a 18 años la edad mínima legal de participación, figura la posibilidad de retirar el derecho a organizar el festival a los países que se encuentren inmersos en alguna guerra o conflicto.

"Cuando un conflicto armado, una situación geopolítica delicada o cualquier otra circunstancia afecte materialmente la seguridad o la estabilidad de la región de una emisora participante, esta no podrá organizar el próximo Eurovisión en caso de que su candidatura resulte ganadora", señala la UER.

Las nuevas normas señalan que la UER podrá tomar esta decisión "en cualquier momento, incluso antes de la Gran Final o inmediatamente después de que se anuncie la candidatura ganadora". "En tal caso, informará a la emisora participante correspondiente, junto con los motivos de su decisión, sin demora indebida. Esta decisión afecta únicamente a la organización de la siguiente edición; no afecta a la participación de la emisora participante en el Festival de Eurovisión ni a su resultado", señala.

Por lo tanto, Israel podrá seguir participando en Eurovisión pero no podría albergar el concurso en el caso de que su candidatura resulte ganadora, rompiendo así la tradición de que el país que gana el micrófono de cristal ejerza como anfitrión al año siguiente. Esta misma situación ya ocurrió en 2022 con la victoria de Ucrania meses después de que Rusia comenzara a invadir su territorio. El siguiente festival se celebró en Reino Unido, país que quedó en segunda posición.

Israel, la piedra en el zapato de la UER

Las recientes participaciones de Israel en Eurovisión han provocado la mayor crisis para el festival en sus setenta años de historia, después de que varios países decidieran retirarse del concurso al no aceptar dicha invitación. Es el caso de RTVE, que se ausentó el año pasado por primera vez y sigue sin confirmar si estará presente en la próxima edición.

El boicot llevado a cabo por la cadena pública española y otras cuatro más lastró las audiencias del concurso este 2026, puesto que perdió un 21% de seguimiento con respecto al año anterior. En el festival celebrado en Viena (Austria), la candidatura israelí encabezada por el cantante Noam Bettan se quedó a un paso de la victoria al ser la segunda opción más apoyada por el televoto.

Pese a esta situación, el director de Eurovisión, Martin Green, ya adelantó hace unas semanas en diferentes entrevistas que la UER no va a discutir la participación de Israel aunque se le esté acusando de cometer un genocidio en Gaza y de aprovechar el famoso certamen europeo para limpiar su imagen y lanzar proclamas políticas en un concurso estrictamente musical.