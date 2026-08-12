Guitarricadelafuente entra a competir por el Oscar a la mejor canción con Taylor Swift o Lady Gaga como rivales

"La bola negra", la última película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi ("Los Javis"), logró el pasado mes de mayo el premio a la mejor dirección en el festival de Cannes y uno de los aplausos más largos que se recuerdan en la Croisette tras su primera exhibición. Un éxito que supuso el punto de partida de un viaje que, ahora, continuará en septiembre con el estreno de la película en España y sólo un mes después en Estados Unidos de la mano de Netflix.

Sus entusiastas reacciones entre los espectadores que ya la han visto y su más que aceptable valoración entre la crítica han alimentado las posibilidades de que la cinta acabe consiguiendo varias nominaciones a los Oscar. La última predicción publicada por Variety la incluía en seis apartados: mejor guion adaptado, mejor diseño de producción, mejor vestuario, mejor sonido, mejor película internacional... y mejor película. De ser así, sería la primera vez que una cinta española rompe "la barrera de cristal" y entra en la categoría reina de los premios de Hollywood. Otras webs que analizan la carrera por el Oscar día a día suben aún más la apuesta y la ven también con posibilidades en dirección, actriz secundaria (Penélope Cruz) o mejor canción.

Póster de la película "La bola negra"

En esta última categoría, la de mejor canción, la apuesta de la película pasa por la canción La nieve, compuesta e interpretada por el castellonense Guitarricadelafuente. Según adelantaba este martes The Hollywood Reporter y ha confirmado Sony España, es la composición que los productores de la película han inscrito para competir por una estatuilla que ya han ganado en el pasado celebridades como Celine Dion, Lady Gaga, Elton John, Adele, Bob Dylan, Phil Collins, Bruce Springsteen, Stevie Wonder o Barbra Streisand.

"La nieve", que aún no está disponible en plataformas digitales o Youtube, suena en una de las secuencias más emotivas de la película, ambientada precisamente bajo la nieve en su tramo final. La producción y los arreglos del tema corren a cargo de Raül Refree, quién también firma la banda sonora de la película.

Reconocido como uno de los artistas más destacados de su generación, Guitarricadelafuente acumula varios discos de oro y platino y dos nominaciones al Latin Grammy. Actualmente, el cantante está inmerso en la gira de presentación de Spanish Leather, su trabajo más reciente, y hace pocos días ya saltó el charco actuando en el famoso programa estadounidense Jimmy Kimmel Live!

La nieve, ahora, deberá pasar el primer corte de la rama académica que valora las composiciones musicales y figurar en la lista de 15 canciones finalistas, que suele publicarse a finales de diciembre. Después, cinco serán oficialmente nominadas en enero y sólo una de ellas ganará la estatuilla dorada el 14 de marzo.

Lady Gaga, en uno de sus conciertos de la gira Mayhem Ball, en Las Vegas Kevin Mazur Photography/Getty Images

Aunque todavía no se han desvelado todas las propuestas, el español competiría contra canciones de artistas de renombre mundial. Una de ellas sería Taylor Swift, que compuso la canción I Knew It, I Knew You para la película Toy Story 5. Otra sería la ya ganadora Lady Gaga, con su tema Shape of a Woman para El diablo viste de Prada 2.

"La bola negra" narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca. Guitarricadelafuente es también uno de los protagonistas de la película al dar vida a a un soldado en la Guerra Civil, que tiene que lidiar con ser homosexual en pleno conflicto bélico y político.