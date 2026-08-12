Felipe VI, en bañador: una imagen de sus vacaciones como nunca se había visto

Las revistas de este miércoles llegan con una imagen inédita. La del rey Felipe VI en bañador, como nunca antes se le había visto. La revista Diez Minutos ha publicado en su portada una instantánea del monarca en bañador, sin camiseta y relajado sobre un barco durante sus vacaciones en Mallorca.

Las imágenes han sido tomadas, según Diez Minutos, este domingo cuando el monarca protagonizó una jornada relajada junto a sus amigos, entre ellos el cantante Jaume Anglada, parte de sus vacaciones tras la entrega de los premios de la Copa del Rey MAPFRE de vela de este sábado.

El monarca aparece sobre el barco, en actitud relajada, durante una jornada de baño y comida con amigos. Según detallan en la publicación, el grupo de amigos se bañó en el mar para hacer frente al calor mallorquín tomaron "comida ligera en el barco y descorcharon lo que parecía una botella de champán para brindar por la recuperación" de Anglada, quien sufrió un grave accidente en 2025 y con quien pudimos ver que tuvieron un cariñoso gesto en la recepción en Marivent.

En la imagen, el monarca luce un bañador de marca española, concretamente el Bermuda Cachemir Azul Lavado de Kiff Kiff, que tiene un precio de 64,95 euros, pero que puede comprarse rebajado por 45 euros.

De sus fotos durante la travesía de Elcano a su robado en vacaciones privadas

Se trata de la primera instantánea en bañador del rey desde que está en el trono, ya que previamente los paparazzi sí le habían cazado en su juventud, al igual que sucedió con las imágenes en bikini durante la travesía en el Juan Sebastián Elcano de su hija, la princesa Leonor.

En esa ocasión, las imágenes fueron publicadas el 5 de marzo de 1987 en la revista ¡Hola! y fueron tomadas cuando se encontraba de travesía por Río de Janeiro (Brasil). También fue inmortalizado, aunque desde lejos, en 2010 en sus vacaciones privadas en las islas griegas, donde también aparecían en una imagen publicada por Semana él y Letizia en bañador.

Cabe recordar que también tuvo un robado en bikini la reina Letizia, cuando todavía era princesa de Asturias. Concretamente, la instantánea fue tomada en 2007 cuando la entonces esposa del príncipe Felipe fue pillada en sus vacaciones en Mallorca en una actitud relajada con la reina Sofía.

Del desnudo del rey Juan Carlos en el 'Fortuna' a sus múltiples imágenes en bañador

En el caso del rey Juan Carlos, estas instantáneas se sucedieron en varias ocasiones durante su reinado, especialmente durante sus vacaciones en Mallorca, en las que era habitual verle en bañador sobre su barco en actitud relajada. De hecho, era habitual verle navegar o soltar las amarras de las embarcaciones sin polo o camiseta en muchas ocasiones.

Sin embargo, todo fue más allá cuando la revista italiana Novella 2000 publicó unas imágenes del entonces monarca tomando el sol desnudo sobre su yate 'Fortuna'. Sin embargo, hasta años después no llegarían a España, donde fueron censuradas.

"Las imágenes del monarca, desnudo al sol en la cubierta del Fortuna, se publicaron en el año 1995 en la revista italiana Novella 2000. Esas fotos fueron vistas en España más tarde, fuera de lugar. Entre los periodistas había un pacto no escrito de respeto al rey", explicó en una ocasión Sobrado Palomares, exdirector de Interviú.