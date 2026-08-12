La última de Ayuso contra Pedro Sánchez hace saltar como un resorte a Sarah Santaolalla: "¿Qué tal se ve el eclipse desde el ático?"

Quienes creían que el eclipse de este 12 de agosto no se podía politizar están muy equivocados. Horas antes de que se produjera el fenómeno astronómico, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo ha hecho.

La líder madrileña ha cargado contra el presidente del Gobierno por una razón del todo inverosímil. Haciéndose eco de un vídeo publicado por Pedro Sánchez donde informa a los ciudadanos de cómo utilizar una herramienta para el móvil creada específicamente para este momento.

No obstante, para la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente del Gobierno comete una falta grave por no alertar de los riesgos de exponerse al eclipse sin la protección adecuada.

"Los expertos indican los daños irreversibles que puede causar en la vista pensar que por llevar gafas se puede mirar ininterrumpidamente al Sol", señala Ayuso, para después disparar directamente contra Pedro Sánchez.

"Como este hombre es un peligro no os lo advertirá. De nada", asegura la presidenta madrileña. Unas palabras que han generado miles de reacciones y comentarios en redes sociales.

La colaboradora y tertuliana de televisión Sarah Santaolalla ha visto el mensaje de Ayuso y no ha podido evitar darle la réplica. "¿Qué tal se ve el eclipse desde un ático de 6,3 millones de euros pagado con nuestro dinero? ¿Es total o hay parte en B?", le ha preguntado.

No ha sido la única en reaccionar al tuit de Ayuso. La secretaria de Organización del PSOE en la Comunidad de Madrid, Pilar Sánchez Acera, ha respondido asegurando que pensaba que se trataba de una cuenta parodia: "La realidad es que se ha convertido en la parodia de sí misma".