Trump anuncia que Karoline Leavitt dejará de ser la secretaria de prensa de la Casa Blanca a finales de agosto

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado que la actual secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará el cargo a finales de mes para poder dedicar más tiempo a su familia.

"Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para poder pasar más tiempo con sus preciosos hijos pequeños y su familia, ¡una decisión que comprendo y respeto plenamente!", ha publicado Trump en su red social Truth Social.

No obstante, el mandatario estadounidense ha asegurado que, pese a su marcha, Leavitt va a ser "una de (sus) principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano" de cara a las elecciones de medio mandato que tendrán lugar en el mes de noviembre.

"Karoline ha sido una auténtica líder en la Casa Blanca y ha realizado un trabajo extraordinario defendiendo la justicia y la libertad desde 2018, incluida nuestra histórica campaña de reelección de 2024. Karoline ha sido una de las mejores portavoces de la Casa Blanca de la historia de este cargo. ¡Gracias, Karoline, por un trabajo bien hecho!", ha añadido Trump.