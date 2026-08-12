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Trump anuncia que Karoline Leavitt dejará de ser la secretaria de prensa de la Casa Blanca a finales de agosto
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Trump anuncia que Karoline Leavitt dejará de ser la secretaria de prensa de la Casa Blanca a finales de agosto

Según el mandatario estadounidense, abandonará el cargo para dedicar más tiempo a su familia.

Rafael Gómez
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Karoline Leavitt, en una rueda de prensa en la Casa Blanca
Karoline Leavitt, en una rueda de prensa en la Casa BlancaAnadolu vÍa Getty Images

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado que la actual secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará el cargo a finales de mes para poder dedicar más tiempo a su familia.

"Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para poder pasar más tiempo con sus preciosos hijos pequeños y su familia, ¡una decisión que comprendo y respeto plenamente!", ha publicado Trump en su red social Truth Social.

No obstante, el mandatario estadounidense ha asegurado que, pese a su marcha, Leavitt va a ser "una de (sus) principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano" de cara a las elecciones de medio mandato que tendrán lugar en el mes de noviembre.

"Karoline ha sido una auténtica líder en la Casa Blanca y ha realizado un trabajo extraordinario defendiendo la justicia y la libertad desde 2018, incluida nuestra histórica campaña de reelección de 2024. Karoline ha sido una de las mejores portavoces de la Casa Blanca de la historia de este cargo. ¡Gracias, Karoline, por un trabajo bien hecho!", ha añadido Trump.

Rafael Gómez
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Redactor de Hard News en El HuffPost. Graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos y Máster en Periodismo Económico por la misma universidad. Pasó por Capital Radio, La Información y la sección de Actualidad del Diario AS. En El HuffPost escribe sobre temas SEO de toda clase y temas económicos de información de servicio como Declaración de la Renta, prestaciones o pensiones.

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