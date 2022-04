Negociaciones Ucrania-Rusia: exigencias, condiciones y propuestas de un proceso aún sin avances

En todo caso, Zelenski matizó que cualquier potencial acuerdo requerirá una reunión cara a cara con Putin y garantías de seguridad efectivas de que su país no será atacado. También afirmó que un hipotético pacto bilateral que incluya la neutralidad de Ucrania tendría que someterse a referéndum en el país, toda vez que implicaría un cambio en su constitución.

La propuesta de Kiev es que países como Israel, Polonia, Canadá y Turquía -unos por poderío y otros por cercanía- estén entre los garantes de su seguridad en el caso de que decida adoptar esa neutralidad. También se considera la inclusión del Reino Unido, China y EEUU, aunque este último sería mucho más espinoso y molesto para Rusia. Ucrania no formaría parte de ninguna alianza militar ni tampoco albergaría bases militares, insistió el negociador, quien dijo desde Estambul que varios de estos Estados ya habrían dado su visto bueno a esta participación.

La garantía de seguridad vendría a ser como la aplicación del artículo 5 de la OTAN. Es decir, en caso de que Ucrania fuera atacada los demás países intervendrían en su defensa como si de un aliado se tratase. Lo amplió en El País el ministro Dmitro Kuleba: habría obligación de que “aquellos países que brindan sus garantías de seguridad provean a Ucrania en 24 horas de todas las armas necesarias, se adopte una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo parar la agresión y se impongan sanciones”. Un escudo, al fin, por si se ven atacados de nuevo. Porque neutrales no quiere decir débiles.

¿Eso supone que Ucrania se desmilitariza por completo, que se queda sin ejército? No parece realista ni que Rusia lo exija ni que Ucrania lo acepte. Sí se podría llegar a un consenso para limitar el número de tropas ucranianas, prohibir las armas ofensivas y las nucleares (Ucrania renunció a ellas tras su independencia, se las devolvió a Moscú), entrar en cualquier acuerdo extra con la OTAN o crear zonas de distensión en las fronteras que no se pueden sobrepasar, como colchones preventivos.

Eso, por la parte defensiva. Pero ¿y por la política? La futura pertenencia a la Unión Europea podría convertirse en un punto conflictivo. Hay margen, porque no es lo mismo convertirse en parte de la UE que de la OTAN. El diario Financial Times anticipó que Rusia está dispuesta a aceptar que Ucrania se integre en la UE si promete ser neutral. Ucrania ha pedido su ingreso, pero los Veintisiete no facilitarán una vía rápida para que lo logre. Este punto podría quedar para una fase posterior de las negociaciones, ya con un alto el fuego instaurado.

Hay diversos modelos que pueden servir de referencia. Suiza, por ejemplo, no pertenece a la UE, aunque ha firmado acuerdos con el bloque sobre comercio y libertad de circulación, nunca ha sido parte de la Alianza Atlántica y no se unió a las Naciones Unidas hasta 2002. Austria, por su parte, firmó una neutralidad con los rusos en 1955 para hacer una especie de amortiguador entre la URSS y Occidente. Así recuperó su independencia. No es parte de la OTAN ni cuenta con bases extranjeras en su suelo, pero sí pertenece a la UE y, como tal, ha impuesto sanciones internacionales como las dirigidas a Rusia por la invasión de Ucrania.

El caso suizo ya parece anacrónico en estos tiempos, por lo que el austríaco es el más afinado, dicen los expertos. Hay otros cinco países de la UE que no forman parte de la OTAN: Finlandia, Suecia, Irlanda, Malta y Chipre, pero todos ellos -excepto Chipre- cooperan con la OTAN a través del programa Asociación para la Paz, que les permite diseñar a medida su relación con la alianza militar occidental.

Modelos y etiquetas aparte, es muy complicado ceder esta neutralidad porque Putin es absolutamente indescifrable e impredecible. No hay que olvidar que hay precedentes de incumplimientos, como el Memorándum de Budapest, por el que Kiev renunció a su arsenal atómico a cambio de que algunas potencias -entre ellas Rusia- se comprometieran con la salvaguarda de su territorio. Rusia era guardaespaldas y en 2014 le ocupó Crimea y alentó a los independentistas de Donetsk y Lugansk. Como para fiarse.