Terapia de grupo ‘popular’

Feijóo llega a Génova 13 para hacer, según ha prometido, una política “de adultos”. Algo que no sabemos exactamente en qué consistirá, porque este congreso no nos ha dejado ideas concretas ni medidas a aplicar en estos momentos. Ni se sabe si esa política de adultos que defiende consiste en seguir el camino abrazado en Castilla y León de formar gobiernos con la ultraderecha (algo que no es muy adulto precisamente dentro del Partido Popular Europeo).