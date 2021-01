Un médico explota contra Fernando Simón en 'El Programa de Ana Rosa' por una frase que dijo

“Lo dije el otro día y sé que despertó cierta discusión. Queramos o no, todos somos conscientes de que en navidades, se recomendara lo que se recomendara, la gente, siento decirlo, quizás nos reunimos, lo dije el otro día, lo pasamos mejor de lo que deberíamos haberlo pasado. Se recomendara lo que se recomendara y ya podíamos proponer lo que fuera que sabíamos que esto iba a pasar”, afirmó.

“Yo no lo he pasado bien en Navidad, he estado con mi equipo preparando esta tercera ola y supongo que todos los hospitales de España habrán estado igual y muchas personas han estado cumpliendo”, ha criticado.

Piñera ha avisado, además, de que “las Urgencias empiezan a colapsarse y tenemos un colapso para los próximos días por la incidencia acumulada que ya tenemos”.

Por eso, ha subrayado que la opción del confinamiento domiciliario “es una cosa que hay que barajar seriamente”. “Las medidas de antes de Navidad eran que había salvar la Navidad como fuera, pero ahora...”, ha afirmado.

En cualquier caso, Simón ha descartado por ahora esa opción y ha afirmado que durante la segunda ola “se consiguió controlar con medidas que no incluían el confinamiento completo, pero es cierto que todas las medidas que se aplicaban en su conjunto llevaban a poner a la población española en una situación muy similar al confinamiento”.