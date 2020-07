Una periodista de laSexta comparte el preocupante testimonio de un positivo por coronavirus en Madrid

La periodista de laSexta, Beatriz Correal, ha dado buena cuenta de cómo están funcionando los llamados rastreadores en la Comunidad de Madrid.

Correal ha explicado que un amigo suyo se hizo un test PCR el viernes y el sábado le notifican que ha dado positivo por coronavirus.

“El lunes le llaman del ambulatorio y es él quien pregunta que QUÉ HACE CON SUS CONTACTOS: Una decena de compañeros de trabajo, mujer, hijo, cuidadora de su hijo”, ha explicado.

La respuesta que le dan a la persona con coronavirus es que son los que han estado en contacto con él los que tienen que llamar a su ambulatorio.

“Así que mi amigo se convierte en su propio rastreador y avisa uno a uno a cada contacto. Su mujer llama al ambulatorio, y le dan cita PARA EL PRÓXIMO LUNES, DENTRO DE 7 DÍAS. No para hacerle una PCR dentro de 7 días, sino para HABLAR con su médico de cabecera dentro de 7 días, y éste ya vería si le hace PCR”, prosigue Correal.

Visto lo ocurrido en la sanidad pública, recurren a la sanidad privada para que le hagan allí los test: “PREVIO PAGO DE 300 EUROS POR LAS PRUEBAS: 150€ la de su hijo, 150€ la de ella. Una vez más, es la Sanidad privada la que se beneficia de las carencias del sistema de salud madrileño”.

Y sentencia: “Resumiendo: En la Comunidad de Madrid no solo NO RASTREAN. Sino que no hay un sistema que responda al rastreo voluntario de los posibles positivos”.

Horas después de la publicación del hilo, que se ha viralizado en Twitter, Correal ha escrito que “la rastreadora acaba de aparecer”: “Le ha dicho que entre hoy y mañana va a llamar a sus contactos. (Insisto que desde el sábado que mi amigo supo su positivo hasta hoy martes, él ya ha hecho ese trabajo). 72 horas después, aparece rastreador en Madrid”.