Woody Allen insinúa que se retirará tras su próxima película

“Mi próxima película será la número 50, creo que es un buen momento para detenerse. Mi idea, en principio, es no hacer más cine y centrarme en escribir, estos cuentos y, bueno, ahora estoy pensando más bien en una novela, que sería mi primera novela”, ha declarado.

Además, ha dado detalles sobre este último largometraje, que empezará a grabarse íntegramente en francés en un par de semanas. El director de Manhattan, la ha relacionado con Match Point en el sentido de que será “emocionante, dramática y también muy siniestra”. También detalló que se dedicará a escribir, como ya ha venido haciendo en los últimos años, pero ha dejado claro que tras su retirada no escribirá unas memorias.

Estas declaraciones llegan después de que el pasado mes de junio compartiera un directo con Alec Baldwin en el que habló también sobre su futuro. “Probablemente haga al menos una película más, pero gran parte de la emoción se ha ido porque ya no tiene el efecto del cine”, dijo Allen durante la charla, según Entertainment Weekly .

El director se mostró muy crítico con este nuevo sistema, que predomina en la industria cinematográfica. “Así que esto no es tan agradable para mí como lo era antes, ya no me divierte tanto hacer una película y ponerla en una sala de cine”, declaró entonces.