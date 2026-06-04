Isabel Rodríguez anuncia en 'Seremos' que el Gobierno pondrá 800 millones a disposición de las comunidades para que compren pisos turísticos ilegales

La Cadena SER celebra este 4 de junio 'Seremos', un proyecto concebido para abrir un espacio de diálogo sobre los grandes cambios que marcarán el futuro social y económico de los próximos años y sobre el papel que jugarán la innovación, la tecnología, la sostenibilidad o la transformación sanitaria. Tras un primer bloque centrado en la energía, la emisora ha abordado el futuro de la vivienda, las ciudades, la movilidad y las infraestructuras.

La encargada de inaugurar este segundo bloque de la jornada ha sido Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, que ha charlado con José Luis Sastre, subdirector de 'Hoy por Hoy'. "Hay que recuperar vivienda que está siendo usada para fines distintos al de la vida. Y me estoy refiriendo a las viviendas turísticas. Hay 111.000 viviendas turísticas ilegales repartidas por todo el territorio. Tenemos los recursos, y los acabamos de poner a disposición de las comunidades autónomas, para que estas viviendas sean recuperadas, bien a través de la compra, bien a través de la cesión de los particulares", ha indicado la ministra.

En este sentido, Isabel Rodríguez ha anunciado que el Gobierno pondrá 800 millones de euros a disposición de las comunidades autónomas para que compren pisos turísticos ilegales: "En el mes de julio, las comunidades van a recibir del ministerio de Vivienda 800 millones de euros. Hemos condicionado las ayudas porque, si no, las viviendas no terminan para la finalidad que queremos. El parque público de vivienda que estamos construyendo tiene que ser de carácter público, estar protegido para siempre y, en el caso de la movilización de viviendas para alquiler, tener precios asequibles para que nadie tenga que destinar más del 30% de su renta a pagar el alquiler".

Tras la intervención de la ministra, Ramón Egaña, coordinador de Renovación Energética de Leroy Merlín, y Alfredo Díaz-Araque, director-gerente de APCE, han reflexionado sobre cómo serán las casas y ciudades del futuro junto a Esther Bazán, periodista de Radio Madrid (SER). Alfredo Díaz-Araque ha relacionado la evolución de la construcción con las tendencias demográficas que afectan al país: "En el siglo XX, la vivienda servía para protegernos de la lluvia y el frío. Ahora tenemos que empezar a pensar en que la vivienda sea algo que nos proteja de mucho más porque tendrá que responder a nuevas necesidades. Los promotores de vivienda somos creadores de una infraestructura de bienestar, estamos al nivel de la educación o la sanidad".

Por su parte, Ramón Egaña ha puesto el foco en la importancia de la rehabilitación: "Hay que pensar que la rehabilitación no se trata únicamente de una gran intervención con mucha inversión, también puede ser escalonada. Hay cuatro bloques distintos: aislar, climatizar, generar la propia energía y controlarla. La clave es entender la rehabilitación como una suma de pequeñas intervenciones. Hay que hacer pedagogía de que pequeñas intervenciones con un coste inferior a los 500 euros pueden tener también un impacto".

A continuación, Estefanía Salvatierra, periodista de Economía de la Cadena SER, ha entrevistado a Eduardo Rocon, investigador y vicedirector del Centro de Automática y Robótica, para conocer cómo será la integración de la robótica en los hogares en los próximos años. “Poco a poco integramos más sensores en nuestras casas. Pero no es sólo lo que la tecnología pueda ofrecernos, también es importante decidir qué estamos dispuestos a ceder de nuestra privacidad para que la tecnología sepa cómo gestionar nuestras vidas. Además, hay una cuestión ética en si esta tecnología te permite llevar una vida mucho mejor que personas que no pueden permitírsela”.

La siguiente charla ha girado en torno a cómo va a cambiar la vida conectada. Carlos Carazo, director global de Producto, Tecnología y Operaciones IoT en Telefónica Tech, ha hablado con Jaime García Cantero, director de Contenidos de Retina, sobre cómo las novedades tecnológicas que llegarán próximamente. "Estamos encantados con la inteligencia artificial generativa, pero llega la Physical AI, que es la aplicación de la inteligencia artificial en la robótica, en los drones, en los humanoides… En definitiva, esos objetos que te permitían tomar decisiones ahora van a estar entre nosotros y van a poder razones e interactuar en el mundo físico”, ha relatado Carlos Carazo.

José Luis Martínez Almeida también ha intervenido en 'Seremos' a través de un vídeo. El alcalde de Madrid ha indicado que "la movilidad del futuro tiene un elemento troncal que es el transporte público". "Tenemos que ser capaces de generar cada vez más y mejores infraestructuras de transporte público, y de prestar un mejor servicio en términos de puntualidad, pero también en términos de ocupación. Tenemos que integrar un menú de movilidad que permita diversas alternativas, pero en la cual la alternativa más barata en términos de tiempo y de dinero siempre sea el transporte público”, ha apuntado.

Mar Santamaría, arquitecta urbanista y cofundadora de trescientosmil, y José Manuel Vassallo, catedrático y director del Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid, han puesto el broche a este bloque en una mesa redonda sobre tendencias en urbanismo y movilidad moderada por Lourdes Lancho, subdirectora de 'A Vivir'.

José Manuel Vassallo ha destacado que "las personas, según pasan los años, pensamos que la movilidad se va a reducir y lo que ocurre es lo contrario. Cada vez nos movemos más, la movilidad es parte de la calidad de vida y eso nos lleva a la necesidad de lograr una movilidad cada vez más sostenible. Uno de los ejes fundamentales para lograrlo el uso de las nuevas tecnologías. Hay que tener en cuenta que la movilidad es uno de los sectores más desperdiciados, hay miles de coches moviéndose desocupados, aparcados en la calle ocupando espacio. Uno de los principales drivers que va a cambiar en el futuro es la automatización y puede tener muchas ventajas en términos de seguridad, medio ambiente, ahorro…".

En términos de urbanismo, Mar Santamaría ha puesto el foco en la necesidad de "ilusionar a los ciudadanos en esta transición de modelo de movilidad. Actuaciones como las de Gran Vía o Plaza de España en Madrid hablan de un futuro en el que nos gustaría vivir. Esta idea de poder generar futuros deseables y que los ciudadanos se reenamoren de esta nueva movilidad y de esta ciudad es esencial".