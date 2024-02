El gran amigo de Trump afirma que Putin quiere el fin de la guerra 

El periodista estadounidense Tucker Carlson, gran amigo de Donald Trump, ha confirmado esta semana que Putin estaría dispuesto a llegar a un acuerdo para que termine la guerra en Ucrania. El presidente ruso le concedió la semana pasada una polémica entrevista en la que dijo, entre otras cosas, que Occidente había presionado a Kiev para no aceptar acuerdos de negociación.

Como recoge Newsweek, Carlson hizo estas declaraciones durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái tras la pregunta de un periodista egipcio. "Los líderes de cualquier país de este planeta se ven obligados por la naturaleza de sus trabajos a ceder. Eso es la diplomacia. Y él está entre esos (líderes dispuestos a ceder)", explicó.

No obstante, el periodista hizo una puntualización: Putin estaría menos dispuesto a ceder a una negociación para la paz a medida que el conflicto sigue adelante. O lo que es lo mismo, las posibilidades de llegar a un acuerdo se reducen día a día.

"Su posición claramente se está endureciendo. Rusia ha sido rechazada por Occidente", comentó Carlson, quien añadió que "Putin quiere salir de esta guerra. No se mostrará más abierto a la negociación cuanto más dure esto".

Y sobre las cláusulas que incluirían esa negociación por la paz, Carlson no cree que Rusia vaya a devolver la anexionada Crimea a Ucrania para lograrlo. "No es necesario ser un estudioso de Rusia, eso no se producirá salvo que se produzca una guerra nuclear", dijo. Y concluyó que "decir algo así revela que eres un niño que no entiendes el área en absoluto y no tienes una idea real de lo que es posible".