El billonario americano 'echa una mano' a Putin

Durante los últimos días, desde Kiev se han filtrado y publicado informaciones que acusaban al dueño de Tesla y X entre otros, y una de las personas más ricas del planeta, Elon Musk, de mantener relaciones con el régimen de Putin, al afirmar que Rusia se estaría aprovechando de los servicios satelitales de Starlink, de Space X.

Estas acusaciones podrían venir motivadas por las declaraciones que el propio Musk pronunció ante los senadores republicanos de EEUU, al asegurar que "no hay manera" de que Ucrania pueda vencer a Rusia. Las palabras del magnate estadounidense tuvieron lugar durante un foro en X Sapaces (en la plataforma X), en el contexto de la negativa de los republicanos de aceptar un nuevo envío de 60.000 millones de euros a Ucrania, con partidas más pequeñas destinadas a Israel y Taiwán.

Las declaraciones de Musk encontraron la aprobación de diversos miembros reconocidos del partido republicano, como Ron Johnson, de Wisconsin, JD Vance de Ohio o Mike Lee de Utah, además del excandidato presidencial republicano, Vivek Ramswarry.

Pero estas palabras no fueron las únicas que se pronunciaron en el foro. Fue precisamente Johnson el que sostuvo que aquellos que creen que Ucrania tiene opciones de ganar el conflicto "viven en un mundo de fantasía".

En esta misma línea, Vance se mostró igual de contundente, asegurando que “tenemos que acabar con esto”, en referencia a las ilimitadas ayudas que su gobierno está dando al régimen de Zelenski y que, a su parecer, no tendrá ningún beneficio para EEUU, algo en lo que coincidió con Musk: “Este gasto no ayuda a Ucrania. Prolongar la guerra no ayuda a Ucrania”, afirmó el milmillonario.

Por otro lado, y ante las acusaciones que se han repetido en el tiempo acerca de su acercamiento a Putin en determinadas ocasiones, Musk se mostró muy claro, y las calificó de "absurdas", al tiempo que recordó que cualquier movimiento de su empresa -colaboró con Ucrania al inicio del conflicto- "probablemente han hecho más que cualquier otra cosa para socavar a Rusia".

Además de su colaboración activa con Kiev, Musk también destacó que su empresa (SpaceX) influyó negativamente en las pretensiones de lanzamiento espacial de Rusia.

Por último, el magnate se mostró abierto a trabajar para que mueran el menor número de personas por ambos bandos y criticó duramente a aquellos que creen que es una solución el derrocamiento de Putin. "Quienes quieren un cambio de régimen en Rusia, deberían pensar en quién es la persona que podría eliminar a Putin, y ¿es probable qu esa persona sea un pacifista?", a lo que se respondió a sí mismo que "incluso sería más duro que Putin".