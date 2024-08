EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 19 de agosto de 2024

Zelenski pide a sus socios acelerar suministros porque "no hay vacaciones en la guerra"



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este domingo a sus socios que aceleren sus suministros dadas las necesidades de su Ejército en la guerra frente a la invasión rusa, un conflicto en el que "no hay vacaciones". En un mensaje publicado en su canal de Telegram, el jefe de Estado ucraniano dijo que su país necesita "acelerar el suministro" de sus socios. "Lo pedimos de verdad. No hay vacaciones en la guerra. Se necesitan soluciones", planteó Zelenski, que señaló "en particular a Estados Unidos, Reino Unido y Francia".



Zelenski hizo estas declaraciones después de haberse reunido con Oleksandr Sirski, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con el que habló en particular de la situación en la región rusa de Kursk, donde el Ejército ucraniano desarrolla una incursión desde hace casi dos semanas, y del este de su país, especialmente afectado por las embestidas de los invasores.