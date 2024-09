EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 2 de septiembre de 2024

Las medidas de seguridad empañan las ceremonias del primer de día de clases en las escuelas de Moscú



La medidas de seguridad empañarán la tradicional ceremonia del primer día de escuela en Moscú, ya que este lunes la formación solemne de recepción de los alumnos de primer grado tendrá lugar en el interior de los establecimientos, y no al aire libre como en años anteriores. La innovación impedirá que muchos familiares de los niños que iniciarán su andanza escolar asistan a la formación denominada "Primera Campanada", con la que las escuelas reciben a sus nuevos educandos.



"Me hacía mucha ilusión ver a mi nieta en la ceremonia, pero tendré que contentarme con acompañarla solo hasta la puerta de la escuela", dijo a EFE Elena, una mujer de 70 años. Se quejó de que incluso los padres su nieta única no podrán asistir ambos al acto de bienvenida en el interior del establecimiento, ya que la dirección de la escuela ha establecido que solo uno de los progenitores podrá hacerlo. Según el canal de Telegram Baza, en algunas escuelas moscovitas fue cancelada la tradicional formación del comienzo del año escolar. "Este año el formato no será el tradicional: todas la formaciones, incluidas las de los primeros y últimos grados tendrán lugar en el establecimiento", afirmó en la red social rusa VKontakte Maya Buláyeva, directora de una escuela en la periferia de Moscú.