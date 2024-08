EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 20 de agosto de 2024

Lavrov afirma que Zelenski "no se habría atrevido" a atacar Kursk sin el aval de EEUU

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, "no se habría atrevido" a ordenar la incursión militar en la región ruso de Kursk si antes no hubiese recibido el visto bueno de Estados Unidos, una supuesta connivencia que han negado tanto Kiev como Washington. Lavrov, que ha hablado del tema en una entrevista en televisión, ha vuelto a apuntar a la presunta autoría intelectual norteamericana para una incursión que no tiene precedentes desde la escalada del actual conflicto hace dos años y medio.



El ministro ha insistido en que Zelenski es una marioneta al servicio de intereseses occidentales y ha señalado que cunde la "desesperación" entre los líderes extranjeros, hasta el punto de que estarían ya "buscando un reemplazo", según declaraciones recogidas por varias agencias rusas.



En este sentido, ha afirmado que la prensa occidental se está planteando una imagen de Zelenski como "perdedor", en línea con las tesis de Moscú que siempre han tratado de denostar el liderazgo del actual mandatario ucraniano.