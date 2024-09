EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 3 de septiembre de 2024

La OTAN alerta de que si los aliados derriban misiles rusos repercutirá en el conjunto de la Alianza

La OTAN ha reconocido este lunes el derecho de sus Estados miembro a proteger su espacio aéreo frente a ataques, pero ha avisado de posibles repercusiones en el conjunto de la alianza si los países empiezan a derribar misiles rusos en la frontera con Ucrania, como ha defendido Polonia.



"La OTAN tiene la responsabilidad de evitar que la guerra de Rusia siga escalando. La OTAN no es parte en el conflicto y no se convertirá en parte del conflicto", ha afirmado un portavoz de la alianza atlántica consultado por Europa Press.



En este sentido, aunque cada aliado de la OTAN tiene derecho a proteger su propio espacio aéreo, el portavoz ha alertado de que las acciones de cada miembro en apoyo de Ucrania "también pueden afectar a la OTAN en su conjunto". "Por eso es necesario que los aliados sigan consultándose estrechamente", ha asegurado.



En los cuarteles generales de la OTAN optan por la cautela y ponen el foco en la necesidad de aumentar el flujo de ayuda militar que envían los miembros del bloque a Kiev, tal y como reafirmaron en la reunión que mantuvieron la semana pasada con el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, en el marco del Consejo OTAN-Ucrania, en el que las autoridades ucranianas expusieron el impacto de la última oleada de ataques aéreos rusos contra ciudades e infraestructuras.



En una entrevista este lunes al periódico Financial Times, el ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha afirmado que el país tiene la "obligación" de derribar los misiles rusos que puedan sobrevolar su espacio aéreo, pese al recelo que esta posibilidad genera en el seno de la OTAN.