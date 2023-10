Guerra Israel y Hamás: última hora, en directo: El ministro de Defensa de Israel a sus soldados: "Pronto veréis Gaza desde dentro"

EEUU no ve apropiada una investigación internacional del bombardeo en un hospital de Gaza



Estados Unidos no cree que sea "apropiado" en este momento una investigación internacional sobre el bombardeo del hospital de Gaza que causó cientos de muertos y sigue creyendo la versión israelí, que apunta a que el origen fue el lanzamiento fallido de cohetes de Yihad Islámica. "No creo que sea apropiado en este momento", dijo este jueves en conferencia de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, quien consideró que Israel ha hecho públicas "gran cantidad de pruebas" que apoyan su tesis sobre la autoría de la explosión.



Añadió que el Gobierno estadounidense está haciendo su propia investigación y lamentó, en cualquier caso, que muchos medios y mucha gente se apresurasen a creer la versión de Hamás, "una organización terrorista", de que Israel era responsable. Miller apuntó además que mientras Hamás "no aportó pruebas, sí lo hizo el Gobierno de Israel", y pidió que antes de determinar nada o de colocarse del lado de una versión o de la otra se tuviese eso en cuenta.