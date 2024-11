Guerra en Ucrania en directo: las tropas norcoreanas se enfrentan por primera vez a las ucranianas en Rusia

Tropas norcoreanas se enfrentan por primera vez a las ucranianas en Rusia



Las tropas norcoreanas se han enfrentado por primera vez al ejército ucraniano en territorio ruso, lo que significa su entrada en la guerra que Rusia mantiene con el país vecino, informa hoy The New York Times. Las tropas de Corea del Norte ha protagonizado este enfrentamiento en la región rusa de Kursk, cercana a la frontera ucraniana, donde el Ejército de Kiev mantiene una ofensiva desde hace semanas, ha indicado el diario neoyorquino que cita como fuente a funcionarios de Ucrania y Estados Unidos.



El enfrentamiento fue limitado, dijo el funcionario ucraniano, y probablemente tenía como objetivo sondear las líneas ucranianas en busca de debilidades. Los norcoreanos lucharon junto con la 810 Brigada de Infantería Naval Separada de Rusia, señala el rotativo. Las fuentes no aclararon cuándo tuvo lugar el combate, tampoco ofrecieron detalles sobre las bajas, aunque el funcionario estadounidense explicó que un número significativo de tropas norcoreanas murieron.