Guerra Ucrania Rusia en directo: última hora de la ofensiva militar, Putin y Zelenski

Zelenski felicita Rosh HaShaná a los judíos de Ucrania y a sus soldados de rito mosaico



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, felicitó en su discurso de anoche por Rosh HaShaná, el Año Nuevo judío, a la comunidad judía ucraniana y a los soldados ucranianos que profesan el rito mosaico.



“Hoy (por el jueves) me he reunido con representantes de la comunidad judía de Ucrania, con rabinos de diferentes ciudades de Ucrania y con nuestros combatientes”, dijo Zelenski en la víspera de esta fiesta judía que se celebra desde hoy hasta el domingo.



El jefe del Estado agregó que “es importante que todas las comunidades en Ucrania estén unidas en el objetivo de defender a Ucrania y garantizar una vida normal” para todos sus ciudadanos.



Zelenski -que es de origen judío aunque no se le conocen inclinaciones religiosas ni es practicante- agradeció su apoyo a los representantes de las organizaciones religiosas “por apoyar a la gente” de Ucrania y “al Estado” y “por decirle al mundo, a toda la comunidad judía del mundo, la verdad sobre la agresión rusa y el terror”.