Putin resuelve el misterio de los reclutas norcoreanos

La actualidad mundial ha estado centrada estos días en lo que ocurría en Vostochny, donde Vladimir Putin y Kim Jong Un se reunieron para tratar los temas más urgentes para que ambos países tenían agendados.

Varios de los temas que tratados por los dos líderes durante las cuatro horas de cumbre, fueron objeto de debate mundial por parte de los principales gobiernos occidentales, entre los que, en muchos casos, se ha aventuraron a condenar los supuestos tratos militares entre ambos países, algo que ha sido desmentido ya hasta en dos ocasiones.

Durante la mañana de hoy, el portavoz del gobierno ruso, Dimitri Peskov, ha afirmado que no solo no se ha llegado a ningún acuerdo sino que no está ni en la hoja de ruta establecida por Moscú, pese a las declaraciones de Putin en las que reconoció que Rusia podría ayudar a Corea del Norte a la hora de desarrollar su programa de satélites.

Estas declaraciones son de gran importancia, ya que Occidente se había puesto en el peor escenario posible, con el miedo de una posible alianza entre ambas potencias que pudiera dinamitar el 'equilibro' de fuerzas actual.

Al mismo tiempo, en el día de hoy, Putin se ha dirigido a los líderes internacionales para asegurarles que su país y Corea "no suponen una amenaza para nadie", al mismo tiempo que aseguró que "la mayor amenaza del mundo hoy en día ha sido creada por las élites gobernantes", tal y como recoge Interfax.

Por último, también ha tenido tiempo para referirse a la posibilidad que había sonado acerca de un posible reclutamiento de militares coreanos para combatir en la guerra ucraniana, algo que ha catalogado de "sinsentido".