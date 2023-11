Guerra Ucrania Rusia en directo: última hora de Putin, Zelenski y el conflicto hoy

El Gobierno bosnio denuncia que expertos rusos entrenan a paramilitares en el ente serbio



El Gobierno central de Bosnia-Herzegovina ha denunciado que expertos rusos están entrenando a paramilitares serbobosnios en la República Srpska (RS), una de las dos entidades en las que se divide el país y cuyos dirigentes amenazan desde hace años con la secesión.



"En la RS existen campos de entrenamiento de paramilitares. Los dirigen rusos. Están localizados. Los seguimos y podemos eliminarlos fácilmente", ha asegurado Zukan Helez, ministro de Defensa de Bosnia-Herzegovina, según informa el portal de noticias Klix.



El ministro dijo que esos entrenamientos no son permanentes y que son camuflados como si fueran parte de la formación de las fuerzas policiales.



También indicó que el Gobierno central no intervendrá "mientras no representen un peligro para el Estado".