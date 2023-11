Guerra en Ucrania en directo: represalias de Rusia por la congelación de activos en República Checa

La guerra entre Israel y Hamas ralentizó entrega de artillería a Ucrania, según Kiev



La guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas ralentizó las entregas de artillería a Ucrania, declaró el presidente Volodimir Zelenski este jueves a un grupo de medios, entre ellos Afp.



"En Oriente Medio, ¿qué creen que empezaron a comprar primero? Los [proyectiles] de calibre 155. Nuestros suministros disminuyeron", aseguró el presidente ucraniano.



Israel, que cuenta con el apoyo militar de Estados Unidos, bombardea diariamente la Franja de Gaza desde el ataque perpetrado por los milicianos de Hamas contra su territorio el 7 de octubre.



"No es como si Estados Unidos hubiera dicho: 'No vamos a dar nada a Ucrania'. No, tenemos unas relaciones serias y muy potentes", dijo Zelenski.



"Es normal, todo el mundo lucha por sobrevivir", continuó. "No digo que es algo positivo, pero así es la vida y debemos defender lo que es nuestro", prosiguió.