Guerra Ucrania Rusia hoy en directo, última hora de Putin, Zelenski y el envío de armas

Human Right Watch acusa a Ucrania de colocar minas antipersona en Izium



Human Right Watch (HRW) ha acusado a Ucrania del aparente uso militar de miles de minas terrestres antipersona en la ciudad de Izium. Estas habrían sido lanzadas con cohetes cuando las fuerzas rusas abandonaron la zona, según la ONG. Anteriormente ha publicado hasta tres informes que documentan el uso de minas terrestres antipersona por parte de las fuerzas rusas en Ucrania.



La ONG ha reiterado a las autoridades ucranianas que el uso de estos dispositivos viola el Derecho Internacional humanitario porque no pueden discriminar entre civiles y combatientes. "Las fuerzas ucranianas parecen haber esparcido extensamente minas terrestres alrededor del área de Izium, causando víctimas civiles y representando un riesgo continuo", ha señalado el director de la División de Armas de HRW, Steve Goose.



“Las fuerzas rusas han utilizado repetidamente minas antipersona y han cometido atrocidades en todo el país, pero esto no justifica el uso de estas armas prohibidas por parte de Ucrania”, ha remarcado Goose.