Guerra Ucrania Rusia en directo: Soldados ucranianos tropiezan con un regalo ruso valorado en más de dos millones de euros

Zelenski aborda con Macron el "despliegue de contingentes militares" extranjeros en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este lunes que ha abordado con su homólogo francés, Emmanuel Macron, el "despliegue de contingentes militares" extranjeros en Ucrania, propuesta planteada hace varios meses y que no ha si descartada por la Unión Europea.



"Abordamos los pasos prácticos para su implementación, la posible expansión y la participación de otras naciones en este esfuerzo", ha señalado el jefe de Estado ucraniano, que ha señalado que han acordado "trabajar en estrecha colaboración con aliados clave para lograr la paz y desarrollar garantías de seguridad efectivas".



Zelenski ha explicado a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social X que ha mantenido "una conversación detallada sobre la situación en el campo de batalla y el progreso de las fuerzas ucranianas en la operación (en la región rusa de) Kursk".



"He expresado mi gratitud a Macron y al pueblo francés por su apoyo inquebrantable, que no solo ayuda a salvar vidas, sino que también nos acerca a una paz y estabilidad duraderas en Europa", ha indicado.