La guerra entre Hamás e Israel, en directo, en este 17 de octubre

El Consejo de Seguridad de la ONU rechaza una resolución propuesta por Rusia para un alto el fuego en Gaza

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha rechazado este lunes una resolución propuesta por Rusia que solicitaba un alto el fuego en la Franja de Gaza, que se encuentra en crisis humanitaria por los continuos bombardeos de Israel durante cerca de diez días de conflicto.



La resolución, que pedía la liberación de todos los rehenes y la creación de un corredor para suministrar alimentos, combustible y medicamento, no ha recibido el mínimo de nueve votos, al haber obtenido el visto bueno de únicamente cinco países (China, Gabón, Mozambique, Rusia y Emiratos Árabes Unidos).



Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido se han opuesto a la resolución, ya que no condenaba el ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a Israel y no hacía mención al Derecho Internacional Humanitario. Otros seis países, incluido Brasil, presidente del Consejo de Seguridad, se han abstenido.



El representante de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, ha lamentado el fracaso de su iniciativa y ha culpado al "interés egoísta del bloque occidental" de "pisotear" las esperanzas internacionales de que el organismo pusiera fin a la violencia.