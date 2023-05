Polonia descubre el punto fuerte de Rusia

Malos pronósticos para Ucrania. Según el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Polonia, Rajmund Andrzejczak, la guerra no pinta bien para sus intereses. “Cuando veo la guerra en Ucrania, lo hago a través de una mirada política, y lamentablemente no se ve bien”, ha explicado Andrzejczak en la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia, tal y como recoge el medio polaco Super Express.

En ese sentido, el militar ha resaltado que Rusia cuenta con un importante punto fuerte: sus recursos económicos para continuar comprando armamento. En concreto, según el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Polonia, teniendo en cuenta un horizonte temporal de uno o dos años, “no hay nada que sugiera que Rusia no tiene dinero para la guerra”.

Por el contrario, “Ucrania tiene grandes problemas financieros. Sabemos cuánto necesita al mes. Sabemos cómo es la ayuda estadounidense, y la del resto de Occidente”, ha alertado Rajmund Andrzejczak.

El general ha precisado que “también sabemos cómo es la ayuda polaca, porque somos el segundo donante y probablemente deberíamos ser una inspiración importante para otros países. La velocidad del daño financiero es, en mi opinión, desfavorable hoy a Ucrania”.

Rusia acusa a Ucrania de intentar matar a Putin con un ataque con drones dirigido al Kremlin La agencia rusa Interfax señala que dos drones fueron interceptados y destruidos y sus restos cayeron en el recinto de la sede oficial del mandatario ruso.

Para Andrzejczak la próxima cumbre anual de la OTAN, que se celebrará el próximo mes de julio en Vilna (Lituania), desempeñará un papel muy importante: “Será una muestra más de nuestra credibilidad, no solo de la OTAN, sino de todo Occidente. Si llegamos tarde, si no aprovechamos esta oportunidad y no mostramos determinación, no le daremos a Ucrania la oportunidad de construir su futuro seguro”.

En cualquier caso, uno de los principales problemas para que Ucrania pueda ganar la guerra es la imposibilidad de Occidente de poder seguir suministrando armamento al país presidido por Volodímir Zelenski al ritmo actual: “Simplemente no tenemos municiones. La industria no está lista para enviar equipos a Ucrania, pero tampoco lo está para reponer nuestras existencias, que se están acabando”, ha advertido Rajmund Andrzejczak.