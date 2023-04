Polonia acusa a un país de la UE de ser el responsable de la guerra

SOPA Images via Getty Images

La visita a Ucrania del secretario general de la de la OTAN, Jens Stoltenberg, (la primera desde que dio comienzo la guerra) sigue dando de qué hablar. Durante el encuentro que Stoltenberg mantuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el jefe de la Alianza resaltó que Kiev “tiene un lugar en la OTAN”.

En concreto, Stoltenberg afirmó que “todos los miembros de la OTAN están de acuerdo en que Ucrania debería convertirse en miembro de la Alianza del Atlántico Norte”.

Sin embargo, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha mostrado su disconformidad con esas declaraciones del secretario general de la OTAN y el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, se ha posicionado diciendo que “la puerta está abierta de par en par, pero este no es el momento de tomar decisiones” y subrayando que la decisión debe adoptarse “con la cabeza fría y el corazón cálido, no al revés”.

Y esas palabras del titular de Defensa alemán han tenido una dura respuesta desde Polonia. Tal y como recoge Europa Press, el viceministro de Asuntos Exteriores polaco, Piotr Wawrzyk, ha acusado a Alemania de provocar indirectamente la guerra en Ucrania, al tratar de retrasar el ingreso de este último en la OTAN.

En una entrevista con la agencia de noticias polaca PAP, el viceministro polaco, en clara referencia a Pistorius, ha subrayado que “la pregunta es, ¿cuándo será el momento de estas 'cabezas frías'? ¿Cinco, diez o treinta años después de la guerra?”.

Acusaciones también a Francia

“Si Alemania no hubiera calculado los tiempos como hace ahora, si no hubiera tratado de retrasar la entrada de Ucrania en la OTAN, y si Ucrania hubiese sido invitada a unirse a la Alianza hace muchos años, en Munich, hoy no habría guerra en Ucrania”, ha asegurado Piotr Wawrzyk.

Durante la entrevista, el viceministro de Asuntos Exteriores ha reiterado el posicionamiento favorable de Polonia a la entrada de Ucrania en la Alianza, y ha acusado a “los países de Europa Occidental, Francia y Alemania” de estar “generalmente siempre en contra de que Ucrania se una a la Unión Europea o la OTAN”.