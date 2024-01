Ucrania derriba el vital avión ruso de los 280 millones de euros

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este lunes haber derribado dos aviones militares de importancia estratégica para Rusia, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Los militares de la Fuerza Aérea de Ucrania han destruido un avión enemigo A-50 de detección de radares y un puesto de control aéreo Il-22", ha señalado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valeri Zaluzhni.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Gracias a la Fuerza Aérea por una operación excelentemente planeada y ejecutada en la región de Azov", ha señalado en un breve mensaje publicado en su cuenta en Telegram. "Gloria a Ucrania", ha remarcado.

Asimismo, el jefe de la Fuerza Aérea ucraniana, Mikola Oleshchik, ha publicado un mensaje en Telegram con los emojis de un avión y unas llamas. "Arded en el infierno, inhumanos", ha dicho, antes de recalcar que "no hay más detalles por ahora".

El Il-22 habría sido alcanzado sobre el mar de Azov e hizo un aterrizaje de emergencia en la ciudad rusa de Anapa, según ha informado la agencia de noticias RBC-Ukraine. Rusia no se ha pronunciado por ahora sobre estos supuestos derribos.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que no tienen constancia de que se hayan producido estos hechos. No, no hay información", ha respondido en rueda de prensa, según recoge la agencia de noticias TASS.

"Entonces, al fin y al cabo, se trata de un tema que concierne al avance de la operación militar especial”, ha concluido Peskov, quien ha recomendado a los medios consultar esta cuestión con el Ministerio de Defensa.

Por su parte,el avión A-50 de detección de radares -apodado "Bumblebee" y con el nombre de informe de la OTAN "Mainstay"3- funciona como un sistema de control y alerta aerotransportado (AWACS) y lo produce el fabricante Beriev y entró en servicio a mediados de los años 1980. Además, según informa el medio Newsweek, el coste del avión supera los 300 millones de dólares (cerca de los 280 millones de euros).