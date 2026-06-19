Ucrania ha repartido 181.000 drones y robots con un sistema de 'puntos por objetivos': la polémica gamificación que ha cambiado para siempre la guerra

En 2025, Ucrania presentó un sistema de 'puntos por objetivos' llamado e-Points cuyo objetivo era premiar a los soldados por eliminar a los soldados rusos o destruir equipo militar y enviarle una confirmación en vídeo al ejército.

Al cumplir esos objetivos, los combatientes ucranianos acumulan puntos que pueden utilizar para obtener equipos militares como drones, robots terrestres o sistemas de guerra electrónica.

Los especialistas reconocen que esta polémica gamificación ha cambiado la actitud de los soldados ucranianos en el frente. En declaraciones a Business Insider, Kateryna Stepanenko, experta en guerra rusa del Instituto para el Estudio de la Guerra, ha expresado que el sistema de recompensas ha conseguido "incentivar a todas las unidades a lo largo de todo el frente a esforzarse por alcanzar objetivos más difíciles de conseguir. Y creo que eso está dando resultados".

En el mes de marzo, el ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, aseguró que este sistema de recompensas a las tropas ucranianas había "cambiado la forma de hacer la guerra" al ofrecer "incentivos claros, recompensas justas y la rápida implementación de soluciones eficaces".

"Cuantos más objetivos destruyan, más puntos obtendrán"

"Las unidades militares reciben recursos en función de los resultados: cuantos más objetivos destruyan, más puntos obtendrán. Este es un incentivo directo que permite a las unidades fortalecer sus capacidades con nuevas tecnologías", explicó al respecto el ministro de Defensa ucraniano.

En ese sentido, el Ministerio de Defensa de Ucrania informó en abril de que, desde principios de 2026, se habían enviado al frente más de 181.000 drones, robots terrestres, sistemas de guerra electrónica y otros equipos a través del sistema e-Points.

Los expertos señalan que lo que hace efectivo a este sistema de 'puntos por objetivos' es que las unidades (que saben cuáles son sus necesidades específicas) tienen capacidad de decisión a la hora de adquirir armamento, sin tener que limitarse a aceptar los equipos que optan por enviar desde el ejército.