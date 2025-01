Un país de la OTAN clave en Europa teme la mano negra de Rusia en sus calles

Narva, la tercera ciudad más grande de Estonia, en la frontera con Rusia, lucha contra las amenazas diarias del país vecino, no precisamente buen vecino. Debido a que muchas personas de esta zona son de etnia rusa, el importante país del flanco oriental de la OTAN teme un escenario para el cual la Alianza de defensa estaría mal preparada.

El diario alemán Welt ha estado en la zona y ha visto el puente fronterizo entre los dos países, cubierto de nieve entre dos fortalezas medievales, en un rincón de Estonia de habla rusa, donde "podría estallar la próxima gran guerra". Narva se encuentra actualmente en el centro de la resistencia contra lo que los residentes dicen que son las constantes provocaciones y sabotajes de Moscú. Es la llamada guerra híbrida: "desde interrupciones en la navegación por satélite hasta boyas marcadoras fronterizas robadas, propaganda ruidosa, drones de vigilancia y zepelines zumbantes marcados con la Z del ejército ruso".

"Realmente no estamos tratando de iniciar la Tercera Guerra Mundial, pero notamos intentos constantes de provocarnos a algo que luego tendría un impacto mucho mayor", dice al citad medio Egert Belitsev, director general de la Autoridad de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia.

Aproximadamente una cuarta parte de los 1,4 millones de residentes de Estonia son de etnia rusa. La mayoría de ellos son ciudadanos estonios y se sienten conectados con Estonia. Pero el Kremlin es experto en explotar las diferencias étnicas y reclamar un papel especial en la protección de la diáspora rusa. Ésta ya fue la táctica rusa en Georgia y Moldavia y también el pretexto para la invasión de Ucrania, recuerda. En Estonia se teme que el Kremlin pueda jugar la misma carta aquí e intentar apoderarse del este del país, con su gran población de etnia rusa.

La OTAN tendría entonces dos opciones, según las aparentes deliberaciones del Kremlin: iniciar una guerra mundial o no hacer nada. Sin embargo, esto dejaría obsoleta la idea básica de la alianza: el artículo 5, según el cual un ataque a uno de los países de la OTAN se considera un ataque a todos los miembros.

Un funcionario de seguridad Belitsev, de etnia estonia, no cree que los aliados de Estonia en la OTAN estén preparados para lo que podría suceder en Narva. Describe la ciudad como "el fin del mundo libre". Su distancia de la capital, Tallin, es mayor que la de la metrópoli rusa de San Petersburgo. De los aproximadamente 56.000 habitantes de Narva, el 96% habla ruso y un tercio también tiene pasaporte ruso.

En la primavera de 2022, poco después del inicio de su guerra total contra Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin incluso afirmó que Narva era históricamente parte de Rusia.

Alrededor de 900 soldados británicos están estacionados como parte de las fuerzas de la OTAN en Estonia, en la base aérea de Tapa, al oeste de Tallin. Francia también envió tropas allí. El Gobierno de Londres ha dicho que su Equipo de Combate de la Cuarta Brigada estará listo para una respuesta rápida. La OTAN ha formado tropas operativas en la mayoría de los estados miembros del este y planea fortalecer las de Letonia y Lituania.

En caso de un ataque ruso, es poco probable que las tropas de la OTAN en Tapa, junto con las 7.700 fuerzas estonias activas (que se incrementarán a 43.000 en caso de guerra), sean suficientes para repeler una ofensiva.

Durante una reciente visita a Estonia, una delegación belga sólo se preocupó por la cuestión de la evacuación de sus propios nacionales en caso de conflicto. Según el experto en seguridad Belitsev, no hubo ningún debate serio sobre cómo enviar rápidamente tropas para defender a los países bálticos. "Creo que la conciencia del problema no es comparable a la que tenemos", dice sobre los aliados de su país. “Eso no existía en 2008 (cuando Rusia invadió Georgia, nota del editor) o en 2014 (cuando se anexó la península de Crimea), y tampoco existe hoy. La gente simplemente no entiende la situación actual”.

Temor a un alto el fuego



Para Tallin, la posición frente a Moscú es de importancia existencial. El más pequeño de los tres países bálticos ya gasta el 3,4% de su PIB en defensa y quiere aumentar su presupuesto al 3,7% el año que viene, mucho más de lo que los países más grandes de la UE están poniendo a disposición.

En Estonia se teme que Moscú pueda utilizar un alto el fuego o el fin de la guerra de Rusia contra Ucrania para atacar a un país vulnerable de la OTAN. Esta amenaza hace que la vigilancia fronteriza sea aún más importante. "Una vez que la invasión esté en marcha, será demasiado tarde", dijo el Ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, en Tallin. "Necesitamos implementar un sistema de alerta temprana y dejar muy claro de antemano que reaccionaremos inmediatamente cuando la primera persona cruce la frontera".

Estonia ha tenido una larga y amarga experiencia como colonia rusa. El país no obtuvo su independencia hasta 1991, tras el colapso de la Unión Soviética. Desde entonces, ha hecho grandes esfuerzos para fortalecer sus vínculos con la UE y la OTAN. La amenaza que representa Moscú se hizo evidente en 2014, cuando el oficial de inteligencia Eston Kohver fue secuestrado y encarcelado en Rusia. Sólo fue liberado un año después mediante un intercambio de prisioneros.

"¿Podemos realmente estar seguros de que algo como esto no volverá a suceder?", se pregunta Belitsev mientras está de pie en el puente de Narva, cerca de la frontera, y mira las barreras antitanques estonias recientemente instaladas. El objetivo, según Belitsev, es controlar cada metro de la frontera de 338 kilómetros de Estonia con Rusia utilizando tecnología moderna.

Es más fácil decirlo que hacerlo. En primer lugar está el tramo de 77 kilómetros a lo largo del río Narva. Después de que Rusia retirara las boyas fronterizas el verano pasado, el número de ataques en territorio estonio aumentó de 18 en los últimos dos años a 96 sólo en 2024. Sin los marcadores fronterizos flotantes, a los funcionarios fronterizos estonios les resulta difícil distinguir entre cruces fronterizos accidentales e intentos descarados de ingresar a la UE. “Si las boyas no flotan en el río, se cometen muchos errores de cálculo”, afirma Belitsev.

Los rusos también están bloqueando las señales de GPS en la región, lo que dificulta la localización de aviones o drones. Esto también hace que sea casi imposible para los funcionarios fronterizos determinar con precisión las posiciones en la naturaleza.

En el sur de Narva, la frontera se extiende a lo largo de 126 kilómetros a través del lago Peipus. Luego serpentea hacia el sur durante 136 kilómetros, cruzando dos cruces de carreteras en Koidula y Luhhammaa. Fue cerca de aquí donde secuestraron a Kohver, los secuestradores cruzaron el pantano. Si bien el terreno pantanoso forma una barrera natural en verano, en invierno está muy helado. "En invierno es como un aeródromo", dice Belitsev. "Puedes aterrizar un avión aquí si quieres".

Ahora se destinarán 157 millones de euros a un programa para reforzar la protección de las fronteras en Narva. Según Belitsev, Estonia está construyendo el llamado muro de drones que utiliza sistemas digitales para bloquear los drones enemigos.

Además, una reserva policial de 1.000 agentes de seguridad servirá como respaldo en todo el país en caso de emergencia, además de los 29.000 voluntarios que están siendo entrenados como parte de la Liga de Defensa de Estonia.

En Narva, no es tan fácil aumentar el número de agentes de policía, ya que todos los solicitantes deben hablar estonio con fluidez y ser ciudadanos estonios para servir en la policía. “En esta región generalmente nos resulta difícil contratar nuevos funcionarios”, afirmó Belitsev.

En la enorme fortaleza a orillas del río Narva, que ha estado en manos de daneses, alemanes, polacos, suecos, rusos, soviéticos y ahora estonios, entre otros, a lo largo de sus casi 700 años de historia, la directora del museo de la ciudad, María Smorzhevskikh-Smirnova, explica, es difícil contrarrestar la guerra de información de Moscú. El año pasado, Smorzhevskikh-Smirnova fue atacada en línea por dirigir una exposición llamada “Narva 44”, que se centraba en la destrucción de la ciudad fronteriza por las tropas soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial.

El Kremlin culpó entonces a las tropas alemanas en retirada, explica Smorzhevskikh-Smirnova, pero las fotografías cuentan una historia completamente diferente. La exposición enfureció al ayuntamiento de Narva. Del mismo modo, una enorme pancarta colgada en el lado de la fortaleza que da a Rusia durante las celebraciones de la victoria rusa en mayo decía “Putin es un criminal de guerra ”.

Mientras tanto, el gobierno estonio está tratando de evitar que su difícil relación con sus rusos étnicos y Moscú se desborde. Mientras Finlandia ha cerrado sus pasos fronterizos con Rusia, Estonia sigue manteniendo abierto el puente de Narva a los peatones. Pero esto significa que este flujo de personas debe ser monitoreado constantemente. El descontento fermentado es claramente perceptible para aquellos que quieren cruzar la frontera aquí.

A la entrada del puesto de control fronterizo se ha formado una larga cola que se extiende hasta la plaza del mercado de la ciudad. Cientos de personas esperan aquí, en la nieve, para partir hacia Rusia. Los viajeros tienen que caminar por un largo y helado camino a través del puente hacia Rusia, muchos de ellos arrastrando grandes maletas con ruedas detrás de ellos y quejándose en ruso de que los funcionarios estonios los están obligando a esperar durante horas mediante largos controles de salida.

Belitsev culpa a los rusos, que provocaron perturbaciones y problemas para hacer quedar mal a su equipo. Por otro lado, no le corresponde facilitar el tránsito hacia el “Estado agresor”. "No debería ser fácil entrar en Rusia".