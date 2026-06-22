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El delfín Manoliño parecía 'un pedazo de pan', pero era 'un animal de tres metros y 400 kilos que si te da un sopapo te pone la cabeza del revés'
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El delfín Manoliño parecía 'un pedazo de pan', pero era 'un animal de tres metros y 400 kilos que si te da un sopapo te pone la cabeza del revés'

El mamífero solitario que conquistó las costas gallegas durante años.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un delfín mular en el agua
Un delfín mular nadando en el agua.Getty Images

Los delfines despiertan simpatía casi de forma automática. Su apariencia amable, su curiosidad y las historias que los rodean han contribuido a convertirlos en uno de los animales marinos más queridos por el ser humano. Sin embargo, detrás de esa imagen entrañable siguen siendo animales salvajes, poderosos e impredecibles. Un ejemplo de esa contradicción es Manoliño, el delfín solitario que conquistó las costas gallegas durante años.

Durante más de cinco años, Manoliño, también conocido como Confi, se convirtió en una figura habitual en las rías de Muros-Noia y Ferrol. Se acercaba a embarcaciones, interactuaba con bañistas e incluso llamaba la atención de marineros y mariscadores por su comportamiento inusualmente sociable. Esa cercanía le hizo ganarse el cariño de quienes compartían espacio con él, pero también alimentó una percepción equivocada sobre su naturaleza.

Porque, aunque parecía un animal dócil y confiado, seguía siendo un delfín mular con una combinación de fuerza e inteligencia que podía entrañar riesgos tanto para él como para las personas que se acercaban demasiado. “Era un pedazo de pan, sí, pero también un animal de tres metros y 400 kilos que, si te da un sopapo, te pone la cabeza del revés”, resume Alfredo López, director de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA), en declaraciones recogidas por El País.

Mantener las distancias

El mamífero fue avistado por primera vez en 2019 y acabó convirtiéndose en una presencia habitual en las rías gallegas. Durante más de cinco años y medio interactuó con bañistas y hasta dio más de un susto a quienes trabajaban en el mar, desde buceadores hasta mariscadores. Pero su historia terminó en verano de 2025, cuando CEMMA lo dio por desaparecido en julio y estimó que su muerte accidental pudo producirse entre el 3 y el 6 de junio, probablemente arrollado por las hélices de una embarcación.

Un estudio ha analizado su historia y comportamiento junto a otros 16 delfines mulares solitarios localizados en aguas españolas desde 1970, 14 de ellos en Galicia, y sitúa a estos cetáceos en una escala de sociabilidad que va desde la simple presencia en solitario hasta el contacto físico y la interacción intensa con humanos. Los autores recuerdan además que, entre 1950 y 2022, se registraron delfines solitarios en 47 localidades de 26 países.

Los investigadores advierten que no se debe romantizar a este tipo de animales ni tratarlos como una mascota de costa. Los delfines son sociales por naturaleza, pero algunos ejemplares rompen ese patrón y se acercan a la gente por razones que todavía no están del todo claras: búsqueda de territorio, lesiones, problemas de salud o rechazo de su grupo. Esa cercanía puede ser perjudicial porque el animal se expone a heridas, estrés o muerte, y las personas a mordidas, empujones o golpes que llegan cuando el cetáceo se siente rodeado. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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