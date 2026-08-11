Una golden retriever recupera el ánimo con la ayuda inesperada de un pato y su amistad conquista las redes: "Ha vuelto a sonreír"

La familia Cannarelli, de Nueva York (EEUU), está compuesta por Justin y Tori Cannarelli, sus dos hijos Cameron y Charlie, y una perra de raza golden retriever. Sin embargo, el trabajo de Justin ha hecho que a la familia también se incorpore otro miembro de forma inesperada: un pato.

Tal y como recoge el canal de noticias estadounidense CBS News, la familia estaba buscando un pato para un centro de jardinería del que es propietario Justin. A través de Facebook Marketplace acabaron encontrando un pato que había nacido en el aula de una escuela primaria de Long Island.

Sin embargo, en vez de llevar al pato directamente al centro de jardinería, Justin lo trasladó a casa para lo que, en teoría, iba a ser una breve visita. Lo que ocurrió es que el animal se convirtió en fundamental para que la golden retriever acabara recuperando el ánimo que había perdido como consecuencia de la toma de una medicación.

Dos años antes de la llegada del pato al hogar, la perra comenzó a sufrir convulsiones. El veterinario le recetó una medicación que hizo que las convulsiones se detuvieran. No obstante, pese a la efectividad del fármaco, la familia también observó algunos efectos secundarios adversos en la golden retriever.

"Había perdido su chispa y su brillo"

Tori ha explicado que la perra "simplemente había perdido su chispa, había perdido su brillo". Por su parte, Justin ha expresado que "Pensamos: 'Vaya, tendremos que darle esta medicación el resto de su vida'. Así que así es como va a estar".

Pero gracias al profundo vínculo que se estableció entre el pato y la golden retriever "empezó a sonreír de nuevo (…) Empezó a mover la cola. Volvió a mostrar su personalidad", ha asegurado Tori.

A día de hoy, ambos animales son casi inseparables y la golden retriever ha recuperado la alegría que había perdido desde que se vio obligada a tomar esa medicación para poner fin a las convulsiones.