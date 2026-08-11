Óscar Puente responde a la última promesa de Feijóo con ocho palabras que provocan un gran revuelo: "No preside la FIFA porque no quiere"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha contestado a través de sus redes sociales a la promesa que ha hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que iba a conseguir que la final del Mundial 2030 se celebre en España en el caso de que él consiga ser presidente en unas próximas elecciones generales.

En una entrevista a OK Diario, el dirigente 'popular' fue preguntado por esta cuestión y aseguró que "si hay una cuestión que debería estar clara es dónde se va a celebrar la final" y que ese lugar "tiene que ser España porque es la primera potencia mundial en fútbol".

"Se puede discutir dónde se juega con unas selecciones u otras, pero la final es en el país anfitrión y el país anfitrión es España. Adicionalmente se han incorporado Portugal y Marruecos y me parece bien, pero este tipo de cuestiones no se pueden discutir", prosiguió diciendo Feijóo.

Además, el líder de la oposición se comprometió hasta emulando al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez: "Parafraseando a Suárez, yo puedo prometer y prometo que siendo España la primera potencia mundial en fútbol no hay ninguna alternativa a que España acoja la final del Mundial. Hay razones objetivas, hay razones históricas, hay razones de cómo se construyó la candidatura".

"España es uno de los grandes países del mundo en capacidad logística para la organización de eventos deportivos, olimpiadas incluidas, de este tenor. Reitero, si hay alguna duda podrá ser dónde se celebran otros partidos pero la final se celebra en España porque España es el país anfitrión del Mundial y es la primera potencia mundial en fútbol", añadió.

De nuevo y al ser preguntado si puede garantizar y garantiza que se vaya a celebrar la final en España, Feijóo insistió en que sí: "Acabo de decir que puedo prometer y prometo, parafraseando al presidente Suárez, que la final del Mundial será en España. Por historia, por derecho y por prelación en la organización del Mundial".

A esta intervención es a la que ha replicado Puente a través de su cuenta de X afirmando lo siguiente: "Feijóo. No preside la FIFA porque no quiere". Su publicación está dando mucho que hablar en redes.