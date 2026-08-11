Georgina desvela el misterio con la foto más esperada de su boda con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo ya son marido y mujer. La famosísima pareja ha contraído matrimonio y la propia celebrity hispanoargentina ha desvelado el misterio con una foto que será, sin duda, una de las imágenes del año en clave social

Con un simple C❤️G, la ya esposa del astro del fútbol ha mostrado las alianzas de ambos cónyuges. El post publicado en Instagram no ha tardado más que minutos en ser extremadamente viral, entre comentarios de felicitación y bonitos deseos de entre sus millones de seguidores.

La boda de dos de las personalidades más seguidas en todo el mundo provocó un constante ir y venir de rumores y de fans en una suerte de peregrinación desde que ambos confirmaron su compromiso. El anuncio tuvo lugar hace un año, tras casi una década de noviazgo y varios hijos frutos de su relación.

Como recuerda EFE, en las últimas semanas se han disparado los rumores de que la ceremonia se pudiera celebrar en la catedral de Funchal, ciudad natal del futbolista, ubicada en el archipiélago luso de Madeira, pero también en algun destacado templo del área metropolitana de Lisboa.