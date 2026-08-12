El precio de una plaza de garaje en Madrid: una pareja compra una granja abandonada en los Alpes de Japón por 19.000 euros

Hoy en día, comprar una plaza de garaje en Madrid puede suponer un desembolso importante, especialmente en las zonas donde encontrar unos pocos metros cuadrados para aparcar se ha convertido casi en un lujo. Pero, ¿y si por un precio similar pudieras comprar una casa entera en plena naturaleza? Eso es precisamente lo que hicieron Lloyd y Mandy, una pareja que encontró en los Alpes japoneses una oportunidad difícil de imaginar.

La pareja pagó alrededor de 19.000 euros por una antigua granja abandonada, una propiedad que llevaba tiempo sin recibir ningún tipo de mantenimiento y que necesitaba mucho más que una mano de pintura para encontrarse en condiciones de vivir. Lejos de echarse atrás al ver el estado en el que se encontraba, Lloyd y Mandy decidieron asumir el reto y convertirla poco a poco en su particular refugio de montaña.

La decisión no fue tomada de la noche a la mañana, sino que fue fruto de una larga reflexión y de muchas horas buscando información sobre las posibilidades que ofrecía el mercado inmobiliario japonés. “Resulta que hay más de 8 millones de casas abandonadas en Japón, y simplemente comenzamos a investigar más sobre el tema”, cuenta Lloyd en un vídeo que han publicado en su canal de YouTube.

Un largo proceso de limpieza

A partir de ahí, la idea fue tomando forma hasta que encontraron una propiedad que encajaba con lo que estaban buscando y decidieron dar el paso, pese a las dudas y los retos que suponía comprar una vivienda en un país extranjero. “Hemos visto el interior de esta casa durante 20 minutos antes de comprarla”, contaba la pareja para quitarle un poco de hierro a la enorme decisión que acababan de tomar.

“No tenemos ni idea de si va a funcionar la electricidad, si va a funcionar el agua”, anunciaban mientras iban de camino a ubicación. La incertidumbre no terminó hasta que pudieron comprobar con sus propios ojos el estado de las instalaciones y descubrieron que, contra todo pronóstico, tanto el suministro eléctrico como el agua seguían funcionando. Sin embargo, la vivienda estaba cubierta de suciedad, telarañas y todo tipo de insectos, con habitaciones y zonas que llevaban demasiado tiempo sin recibir mantenimiento.

Ahora les queda por delante un largo proceso de limpieza, restauración y acondicionamiento hasta convertir la antigua granja en el hogar que imaginan. Mientras una plaza de garaje en la capital madrileña ronda actualmente los 19.000 euros de media, esa misma cantidad permitió a esta pareja hacerse con una vivienda completa en plena naturaleza. Eso sí, todavía queda mucho trabajo por delante para hacerla habitable.